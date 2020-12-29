"Evde yiyecek hiç bir şey yok” sözleriyle gündeme gelmişti Kader’e destek CHP’den geldi

29 Aralık 2020 Salı, 09:36

Boş buzdolabını göstererek “Dört çocuğumla çok zor durumdayız. Evde yiyecek hiç bir şey yok” sözleriyle gündeme gelen Kader Buyur ve 4 çocuğu için CHP'li kadınlar kollarını sıvadı.

İstanbul’da 4 çocuğuyla rutubetli evde yaşam mücadelesi veren Buyur'un yaşadıklarının haber olmasından sonra harekete geçen CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman, aileyi ziyaret ederek durumları hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Ailenin acil ihtiyaçlarını da karşılayan CHP’li kadınlar çocuklara da götürdükleri hediyeleri verdiler. CHP Kadın heyeti ayrıca aileye çamaşır ve bulaşık makinası, tablet gibi temel ihtiyaç malzemelerini de teslim ettiler.

AĞIRMAN: "KADER'İN EŞİ PANKREAS HASTASI'

Aile ziyareti sonrası açıklamada bulunan CHP İstanbul İl Kadın Kolu Başkanı Yeşim Ağırman, “Kader Buyur ve 4 çocuğu İstanbul Çekmeköy’de bir gecekonduda kalıyorlar. Kader’in eşi pankreas hastası. Kağıt toplayarak hayatını kazanıyormuş. Ancak Pandemi nedeniyle işsiz kalmış. Kader ve ailesi iki göz odada doğru düzgün eşya bile olmayan bir evde hayat sürmeye çalışıyorlar. Gördüğümüz manzara maalesef yürek acıtan bir durumdu. Ailenin buzdolabında çocuklarına verebileceği yiyeceği bile yoktu. Kader’den haberimiz oldu. Ama biliyoruz ki ülkenin içinde bulunduğu bu kötü ekonomik yönetim devam ettikçe Kader’lerin sayısı artacaktır” dedi.



