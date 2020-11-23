Evdeki bulgurdan olmak!

23 Kasım 2020 Pazartesi, 21:44

10 eksiklikliydi Galatasaray, hem de en kritik isimler Falcao, Belhanda, Arda, Luyindama, Omar ya sakattı ya koronavirüse takılmıştı!

Onlar yoktu, ama başkaları vardı. Mesela Oğulcan, örneğin Emre Akbaba, misal Diagne...

Üstelik Kayserispor da 10 kişi oynayacaktı Muğdat’ın acemice gördüğü kartlardan sonra son yarım saati...

Ama olmadı, Galatasaray kazanamadı.

Daha doğrusu 1-0 ve 1 fazla oynamanın hem saha içi hem kenardaki rehavetinin kurbanı oldular.

Aslında çok iyi bir 45 dakika çıkardı Galatasaray. Pozisyon buldular, rakibi çıkartmadılar. Ne var ki, Kayserispor’un başarılı kalecisi Lung’a takıldılar.. Bu bölümde Kayseri’ni 1 Galatasaray’ın net 5 pozisyonu vardı. Ama top çerçeveyi bulmadı.

Galatasaray maçın 2. bölümünde önemli bir şans daha yakalayacaktı. Kkonuk ekibin başarılı kalecisi Lung ikinci yarıda oynamayacak, yerine genç İsmail girecekti..

Artık daha özgüvenle hücum ettiler. Pozisyonlar yine çokçaydı. Ne var ki tıpkı ilk yarıdaki gibi pozisyon var, sonuç yoktu. Gol vuruşu gelmedi. Ya final dokunuşları cılızdı, ya top adresi şaşırdı.

Şans dedik ya; öne geçme fırsatını da buldular. Muğdat’ın acemice penaltı yaptırışı hem Galatasaray’a Diagne ile 1-0’ı getirecek, hem de Kayserispor eksik kalacaktı..

Ancak, Kayserispor eksildiği halde fazla oynamaya başladı. Daha doğrusu dirençli bir mücadele sergiliyorlardı.

İşte bu bölümde Galatasaray Yavuz Kol’u oyuna alıp çift forvete dönmek istedi. Emre Akbaba ve gol vuruşu yapamasa da ayağında top tutan Oğulcan çıkmıştı.

İşte bu değişiklikler yapıldığı anda Kayseri’nin golü geldi. Hesapta olmayan bir orta, hesapta olmayan bir vuruş: 1-1.

Güzel goldü..

Sonrasında panik havası başladı Galatasaray’da şişirilen toplar, yerini bulmayan paslara rağmen 1-1’ken Diagne, Emre Kılıç net fırsat yakaladılar. Burada da İsmail Cipe, Lung’un yokluğunu aratmayacaktı...

Açıkçası 1-0 öndeyken rakip 1-0 kişi kalmışken orta alanı güçlendirseydi Galatasaray bu maçı alırdı; gol atamamasına rağmen!

Eskiler derler, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak diye...

İşte dünkü maç için biçilmiş kaftan..