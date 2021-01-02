Evdeki ışığı seçerken dikkat!

02 Ocak 2021 Cumartesi, 16:06

Evde çalışma, uzaktan eğitim derken artık zamanımızın büyük bölümü aynı evde aynı ışık altında geçiyor. Bu dönemde göz sağlığı ve konforu da daha önemli hale geldi.

Sürekli aynı ışığa maruz kalmak çoğu zaman kişiyi yorabiliyor ya da yaptığı işe konsantre olmasını engelliyor. Bu dönemde aydınlatma firmaları da yeni teknolojiler ve yeni ürünler çıkarma yarışına girdi. Kimi virüs savar ampuller çıkarırken, kimi çalar saat gibi uyandırma görevi görüyor ve güneş doğmuş hissi yaratıyor, aynı cihazda farklı ışık seçenekleri sunan markalar da var.

1 MİLYAR DOLAR

Türkiye pazarında aydınlatma, LED alanında başta Signify (Philips Aydınlatma) Osram, GE, Glow Worm, Eglo, Horoz, Cata, Hlite ve Global olmak üzere yüzlerce marka faaliyet gösteriyor. Dünya aydınlatma pazarının büyüklüğü (otomotiv hariç) bu yıl 100 milyar doların üzerine çıkarken LED’in payı 70 milyar dolar civarında. Türkiye’de ise toplam aydınlatma pazarı 2020 itibarıyla 1 milyar doları aşmış durumda. LED’de iç pazar büyüklüğünün 2023’te 3.8 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Signify Ortadoğu, Türkiye ve Pakistan Kurumsal İletişim Direktörü Ebru Ertan Bilge, pandemiyle birlikte evlerde elektrik tüketiminin arttığını ve daha çok LED tercih edildiğini söyledi. Ampullerde ışık seçimine dikkat edilmesi gerektiğini, bunun için gün ışığı özelliği olan cihazlar üretildiğini, yakın zamanda Türkiye pazarına mavi ışıklı virüs savar cihazların da geleceğini ifade etti. Bilge, Philips ismini, aydınlatma ürünleri için kullanmaya devam ettiklerini anımsattı.

Şu anda Türkiye’de satılan LED ampullerin fiyatı ortalama 10 liradan başlıyor 200 TL’ye kadar çıkıyor. Tüketici LED seçimi yaparken de hem gözlerini hem ev ekonomilerini düşünmesi gerekiyor. bir LED?ampul, yüzde 90’a varan enerji verimliliği sunarken 5 yılda bir evin elektrik faturasında ortalama 300 TL tasarruf sağlıyor.

WATT’A DEĞİL LÜMEN’E BAKIN

Doğru LED seçiminde ise; her şeyden önce bilinenin aksine ışığın parlaklığını ayarlamak için watt?(W)?yerine, lümen?(lm)?değerine bakmak gerekiyor. Lümen değeri daha büyük olan?ampul?her zaman daha parlak ışık?veriyor. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ihtiyaca göre ışık rengi seçimi.? Okuma ya da konsantrasyon gerektiren işlerin yapıldığı alanlarda 4000-6500 K değerleri arasındaki soğuk beyaz LED?ampul?tercih edilmesi daha doğruyken,?dinlenme ve?rahatlığın ön planda olduğu alanlarda 2700-3000 K değerleri arasındaki sıcak beyaz (sarı) ışık?kullanılmalı. Çevre ve enerji verimliliği için mutlaka A+ ve üzeri enerji etikete sahip olup olmadığına?dikkat edilmeli.

HAFTANIN YENİSİ

LG WING GELİYOR

LG Electronics (LG), ilk Explorer Project cihazı olan LG WING Şubat 2021 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak.

Üst üste gelen çift ekrana sahip LG WING, “Temel Mod” ve “Döndürme Modu” olmak üzere iki farklı moda sahip. Döndürme Modunda, telefonun ön yüzü saat yönünde 90 derece dönerek Ana Ekranı yatay moda yönlendiriyor. Böylelikle, 3.9 inçlik bir ikinci ekran ortaya çıkıyor.

Cihazda 12 MP ultra geniş büyük piksel ve 13 MP. 32 MP açılır kamera var.260 gram olan telefonun pili ise 4.000 mAh özelliğinde.