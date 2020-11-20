Evden çalışma şirketlerde değişikliğe neden oldu: Çalışanların yemekleri evlerine gönderiliyor

20 Kasım 2020 Cuma, 11:48

İnsan kaynaklarının en çok önemsediği konuların başında çalışan memnuniyeti geliyor. Çalışanların performanslarını etkileyen memnuniyet dizeyi ise, ofiste sunulan imkanlar, ulaşım, yemek, sigorta ve maaş gibi etkenlerin yer aldığı uzun bir listeye bağlı.

Evden çalışma sistemine geçişle birlikte bu listeye yeni ihtiyaçlar eklendi. Özellikle evden de olsa yoğun tempoda çalışanlar için yemek büyük bir sorun. Bu sorunu gidermek ve evde ofis disiplinini devam ettirmek isteyen işverenlerin karşılarına çıkan çözümse bulaş riskini sıfıra indiren temassız kapıya servis modeli.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 70'İ EVDEN ÇALIŞIYOR

Re-Set Workspace raporuna göre; Türkiye’de açıklanan ilk vakadan bu yana çalışanların %70’i evden çalışmaya başladı. Uzaktan çalışma modellerinde ise büyük değişimler söz konusu. İnsan kaynaklarından çalışanların sağlık, güvenlik ve bazı toplumsal kaygılarını göz önünde bulundurmaları bekleniyor.

Raporda; çalışanların %30’u salgın sonrası çalışan sağlığı ve güvenliği politikalarının önceliklendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Şirketler bu nedenle online sisteme geçseler de çalışanların bir kısmı yeni çalışma düzeninin motivasyonlarını düşürdüğünü de söylüyor. İnsan kaynakları tarafından alınan çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini artıracak yeni önlemler arasında verilmesi gereken yemek hakkı da bulunuyor. Çalışanların hak talebiyse, hijyenik bir şekilde paketlenmiş sağlıklı öğle yemeklerinin kendilerine teslim edilmesi.

HAFTADA 2 KEZ 12 KAP YEMEK KAPIYA BIRAKILIYOR

Paketli yemek markası Meal Box’ın CEO’su Murat Demirhan’a göre, evden çalışırken yemek yapmakla kaybettiğimiz zaman ve konsantrasyonu geri getirmek mümkün. “Hijyen ve pratiklik iş yoğunluğunda aradığımız en büyük ikili olmaya başladı.” diyen Demirhan “Şirketlerin bu sorunlarına çözüm olarak “Evde Yemek Paketini” ürettik. Hem çalışanların hem de işverenlerin işini kolaylaştıracak evde yemek paketi, sağlıklı ve hijyenik besinler sunmak konusunda tam bir çözüm sunuyor. Paket içerisinde 12 kap yemek bulunuyor. Bunların 4 tanesi ana yemek, 6 tanesi yardımcı yemek ve 2 tanesi atıştırmalık. Yemekleri tavada, mikrodalga ya da klasik fırınlarda (cam ya da porselen kaba alarak) kolayca ısıtmak mümkün. Paketler haftanın 2 günü düzenli olarak sabah saat 10:00 ila en geç saat 12:00 arasında kapıya teslim ediliyor.” ifadelerini kullandı.