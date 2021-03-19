Eve duman dolduğunu gören kahraman köpek, sahibini ölümden kurtardı
Üsküdar'da ofis olarak kullanılan beş katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Binada kimse olmadığı için yangın fark edilmezken, dumanlar yan binada köpeği ile birlikte yaşayan Ayşen Şahin'in evine doldu. Bu sırada uyuyan Ayşen Şahin'i köpeği Esmoş uyandırarak, ölmekten kurtardı.
Yangın, bu sabah saat 05.00 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi üzerindeki ofis olarak kullanılan 5 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar bütün binaya doldu. Kimsenin fark etmediği yangında, dumanlar yan binaya da sıçradı. Dumanlar bir anda yan binada köpeği Esmoş ile birlikte yaşayan Ayşen Şahin'in evine dolmaya başladı. Bu sırada uyuyan Ayşen Şahin'i, köpeği Esmoş önce saçlarından ardından ayağından çekerek uyandırmak istedi. Köpeğinin ısrarlı hareketleri sonucu uyanan Şahin, evin içindeki dumanı görünce panik halinde alt kattaki komşusunu uyandırdı. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile pencereden binaya girerek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
"ÖNCE SAÇLARIMI ÇEKTİ, SONRA AYAĞIMI"
Dumana maruz kalarak boğulmaktan köpeği sayesinde kurtulan Ayşen Şahin, yaşananları, "Uyuyordum, uyandım. Benim canım Esmoşum, bir tane kızım, yan binada yangın olduğunu haber etti bana. Panikten 110'u unuttum. Telaş içinde alt komşumu uyandırdım. Esmoşuma teşekkürler ediyorum, iyi ki varsınız, Esmoşlar çoğaldı. İlk önce saçlarımı çekmeye başladı, sonra ayağımı kapıya getirdi. Hırsız girdi sandım ilk başta, sonra baktım evim duman içinde. Esmoşum haber verdi bana" şeklinde anlattı.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 'kar' uyarısı
- AB, Türkiye’ye yaptırımları dondurdu
- MHP yönetiminde dikkat çeken isimler
- Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp, keserek yediler
- Bunlar boş laf HDP kapatılamaz
- Mustafa Kemal'in açtığı yolda asla yürümeyeceğime...
- Bahçeli'den parlamenter sistem açıklaması
- AYM'den HDP'liler hakkında dikkat çeken ihlal kararı
- Merve Kavakcı'nın kardeşinden sert yanıt
- Devlet görevlisi Öcalan’la ne konuşmuştu?