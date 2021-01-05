Eve kapanma seyahat arzusunu yükseltti

05 Ocak 2021 Salı, 10:35

Koronavirüs salgınının tüm dünyada insanları eve hapsetmesi nedeniyle kötü bir yıl geçiren turizm sektöründe, koronavirüs sonrası döneme ilişkin ortaya konulan öngörüler ve bunlara yönelik hazırlıklar devam ediyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu yeni sürece ilişkin turizmde üç önemli değişiklik yaşanacağını vurguladı. Buna göre, yeni süreçte kısa süreli seyahatler azalacak, iç turizm artacak, yurtdışı seyahatlerin süresi uzayacak.

Yasaklara takılan seyahat arzusunun, süre uzadıkça daha da arttığını belirten Recep Yavuz, "Milyonlarca insan bir an önce tedbirlerini alarak, korkusuz ve endişesiz seyahat etmenin özlemini çekiyor. Bazı ülkeler bu sürece çoktan geçti bile. Örneğin vakaların neredeyse tamamen bittiği Çin'de 2020 Ağustos ayında iç hat uçuşları bir önceki seneyi yakalamıştı. Görünen o ki seyahat tahminlerden daha önce geri dönecek ve turizmin aldığı bu ağır darbe birkaç yıl içinde telafi edilebilecek" dedi.

KISA SÜRELİ TATİL AZALACAK

2021'de 2020'ye göre hareketliliğin artacağını belirten Yavuz, "İnsanlar, maskeyi, mesafeyi ve hijyeni ön planda tutarak korunmayı öğrendi. Seyahatler yapılacak ama tedbirler de alınacak. Seyahate tekrar kapılarını açan ülkeler büyük ihtimalle karantina koşulunu devam ettirecek. Bu şart özellikle AB içinde çok yoğun olan kısa süreli (3-5 geceleme) seyahatleri olumsuz etkileyecek. Zira 3-5 günlük kısa tatil için yurt dışına gitmek isteyenler büyük ihtimalle hem gittikleri ülkede hem geri döndüklerinde 10-14 gün arası karantinaya girmek zorunda kalacak" dedi.

"KISACA KOMŞU ÜLKE, TATİL İÇİN ARTIK CAZİP OLMAYACAK"

Komşu ülkelere araba, tren ya da otobüs organizasyonlarının cazip olmayacağını dile getiren Yavuz, "Özellikle 750 milyon yurt dışı seyahatin gerçekleştiği Avrupa'da çok yaygın olan kısa tatil türü karantina yaptırımına takılacak. Örneğin Almanya'dan birkaç saatlik yolculukla yapılabilen ülkelerin olduğu en az 15 ülkeye 3-5 günlük seyahatler oldukça revaçtaydı. Özellikle Schengen kapsamında vizesiz geçiş imkanı sağlayan ülkelerin komşuları aralarındaki turizm faaliyeti çok yoğundu. Karantinadan dolayı bu seyahatler yapılamayacak. Kısaca komşu ülke, tatil için artık cazip olmayacak" diye konuştu.

İÇ TURİZM ARTACAK

Korona şartlarında en kolay seyahatin ülke içindeki seyahatler olacağını belirten Yavuz, "Böylelikle mesafeler kısalacak ve iç turizm büyük olasılıkla tarihinin en iyi yılını yaşayacak. Dünya turizminin önde gelen büyük nüfuslu ülkeleri dış turizmden oluşacak açığı iç turizm ile telafi etmeye çalışacak. Bu şartlarda en risksiz seyahat, ülke içinde yapılan seyahatler olacak. Bazı ülkeler bu konuda şimdiden hamleler yapmaya başladı. Singapur hükümeti kendi ülkesindeki tatil yerlerini ziyaret edenlere kişi başı 75 dolar destek veriyor. Amerika, uçuşların yoğunluğunu şimdiden Hawaii'ye çevirdi" dedi.

GECELEME 14 GÜNE ÇIKABİLİR

Bunlara evde dört duvar arasında kalmaktansa, tatilini uzatıp online yürüttüğü işini deniz kenarından yapmayı düşünen kesimin de eklenmesi gerektiğini belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Tatil süresinin genel olarak artabileceğini öngörebiliriz. Antalya gibi sahil bölgelerde ortalama kişi başı geceleme 9-10 gün civarında seyrediyor. Bunun 14 güne çıkabileceğini tahmin ediyorum. Biz de artık istatistiklerimizi gelen kişiye göre değil, geceleme sayılarına göre tutmaya başlayalım. 5 geceden az konaklayan ziyaretçileri 'turist' kategorisine dahil etmeyelim."