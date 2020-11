Evin yolunu unutturan maç!

22 Kasım 2020 Pazar, 14:47

Amerikan Futbol Ligi MLS’de dün oynanan Orlando City – New York City maçında ilginç olaylar yaşandı. 120 dakika sonunda yapılan penaltı atışları 23 dakika sürerken penaltı atışları sırasında Orlando City kalecisi Pedro Gallese kırmızı kart gördü.

MLS’de dün başlayan playoffların ilk turunda Orlando City ve New York City karşı karşıya geldi. Eski Fenerbahçeli Nani’nin de Orlando City forması ile sahada yer aldığı maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da taraflar eşitliği bozamadı ve maç penaltı atışlarına kaldı. Beşinci penaltı atışlarına kadar sorunsuz ilerleyen maçta New York City’nin beşinci penaltısı sonrası ilginç olaylar yaşandı.

New York City’nin beşinci penaltısı için topun başına geçen Valentin Castellanos, penaltı atışını kaçırdı ve Orlando Cityli futbolcular saha içinde galibiyeti kutlamaya başladı. Her iki takımında soyunma odasına gideceği anda ise VAR’dan gelen uyarı sonrasında Orlando City kalecisi Pedro Gallese’nin çizgi ihlali yaptığı belirtildi. Maçın 103. dakikasında sarı kart gören Gallese, çizgi kuralını ihlal ettiği için bir sarı kart daha gördü ve penaltı atışları esnasında kırmızı kart gördü. Gallese’nin kırmızı kartının ardından Orlando City teknik ekibi oyuncu değiştirerek yedek kaleci Brian Rowe’u oyuna sürdü. Değişikliğin ardından New York City’nin penaltı kullanacağı esnada VAR’dan Orlando’nun oyuncu değişiklik haklarını kullandığı için Brian Rowe’un oyuna giremeyeceği uyarısı geldi.

Uyarının ardından Rowe tekrar kenara geldi ve kaleye 101. dakikada oyuna giren stoper Rodridgo Schlegel geçti. Uzun bir ara sonrasında penaltı atışları tekrar devam etti ve New York City beşinci penaltısını gole çevirerek skoru 4-4’e getirdi. Orlando City’nin beşinci penaltısı için topun başına geçen Nani, penaltıyı kaçırdı ve penaltı atışları uzadı. Altıncı penaltılarda iki takımda golü bulsa da yedinci penaltı atışları sonrasında New York City’nin kullandığı penaltıyı kurtaran Brian Rowe, Orlando City’i bir üst tura taşımış oldu.