Evinden 3 ton çöp çıkarılan adamın sözleri şaşkına çevirdi!

05 Haziran 2020 Cuma, 11:16

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Batı Mahallesi'nde Osman Değer'in yaşadığı 6 katlı binanın 4. katından çevreye yayılan kötü kokular, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler adrese geldiklerinde evin tamamen çöple dolduğunu gördü. Pendik Belediyesi'ne bağlı zabıta ve temizlik ekipleri, çöp kamyonları ve temizlik malzemeleri evi temizledi.

EKİPLER, EVDEN YAKLAŞIK 3 TON ÇÖP ÇIKARDI

Çıkarılan kamyonlarca çöp, araçlara koyularak evden uzaklaştırıldı. Ev sahibi Osman Değer ise evini temizlemeye çalışan ekiplere ara ara zorluk yaşattı. Bu sırada ev sahibi apartman yöneticisiyle tartışarak evin kirli olmadığına dair tartışma çıkardı.Çöplerin çıkarılmasının ardından evde temizlik çalışmalarına başlandı.

APARTMADA YAŞAYANLARIN SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Apartmandan gelen kötü koku şikayetlerinden dolayı belediyeden yardım istediğini belirten apartman yöneticisi Handan Aday, "Apartmandan bir takım şikayetler geldi. Kokunun olduğu, böceklerin çoğaldığına dair bende konuyu muhtarımızla paylaştım. Muhtarımız sağ olsun ilgilendi. Belediyeden yetkili arkadaşlarımız geldi ve kokunun kaynağı temizleniyor. Bu yapılan çalışma apartmanımızın sağlığı ilgili yapılan bir çalışma, insanların özel hayatı olduğu için evlerine kadar girip bakamıyoruz. Apartmanın zilleriyle ilgili çalışmada gelen çalışan işçi arkadaş sayesinde durumu far ettik ve bu dairenin çöp ev olduğunu söyledi" diye konuştu.

1993'TEN BERRİ BU EVDE HASTA OLMADIM

1993'den berri evde kaldığını söylen Ev sahibi Osman Değer, "Evin pis olduğu göreceli bir kavram, ben bu evde 1993 yılından berri yaşıyorum. Apartmanın mikrop saçıyor dediği evde ben bir kez mikrobik bir hastalık geçirmedim. O apartmanın korkusu, birisi hastalık hastası diye ben 1993 yılından berri yaşıyorum o evin içerisinde bana niçin hastalık bulaşmıyor. Hiçbir komşum benden rahatsız değil. Bana hiçbir komşumdan şikayet gelmedi" diye konuştu.



