“Evine ekmek götüremeyen şoför esnafı borçlarını nasıl ödesin?”

20 Eylül 2020 Pazar, 09:53

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, evine ekmek bile götüremeyecek durumdaki şoför esnafının borçlarının ötelenmesi, trafik sigortası, araç bakım masrafları ve temel gıda ihtiyaçlarının giderilmesi için de maddi destek sağlanması gerektiğini belirtti.

ŞOFÖR ESNAFININ YAŞADIĞI SORUNLAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde şoför esnafının yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

6 AYDIR İŞ YOK!

Servis ve halk otobüsü şoförleri ile turizm sektöründeki şoför esnafının, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 13 Mart tarihinden bu yana iş yapamadığını ve geçimini sağlayacak parayı kazanamadığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu meslek grubundaki çok sayıda yurttaşımız 6 aydır çalışamıyor olduğu için evine ekmek bile götüremeyecek duruma gelmiştir” dedi.

VİRÜSTEN ÖLMEZSEK, İŞSİZLİKTEN ÖLECEĞİZ

Şoför esnafı ve meslek odaları temsilcileriyle yaptıkları birebir görüşmelerde, bu meslek grubundaki esnafın yaşadığı sorunları birinci ağızdan dinlediğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hem meslek odaları temsilcileri hem de esnafımız, pandemi sürecinde çektikleri sıkıntıları bize anlatıyor. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında, çok sayıda işyerinin faaliyetlerine ara vermesi, okulların kapalı olması, turizm ve yolcu taşımacılık sektörünün düşük kapasiteyle çalışıyor olması, şoför esnafımızı ciddi sıkıntıya sokmuştur. Evine ekmek götüremediğini, 13 Marttan bu yana iş yapamadıklarını söyleyen şoför esnafımız, ‘Virüsten ölmezsek, işsizlikten öleceğiz’ diyerek dert yanıyorlar” diye konuştu.

BORÇLARI SİLİNMELİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pandemi süreci de dikkate alınarak, şoför esnafının başta BAĞ-KUR, SGK ve vergi olmak üzere borçlarının silinmesi gerektiğini söyledi.

MADDİ DESTEK SAĞLANMALI

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 aydır iş yapamayan şoför esnafının trafik sigortaları, araç bakım masrafları ve günlük temel ihtiyaçlarının karşılayacak maddi destek sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

SERVİSÇİLİK YAPAN CİDDİ MAĞDUR

Her kesimde şoför olarak ekmeğini kazanan kişilerin yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, okulların kapalı olması ile servis çekenlerin sıkıntıya düştüğünü ve yeni dönemin belirsizliğinde kaygılarının arttığını belirterek, “Böyle giderse binlerce esnaf işsiz kalacak ve sorunlar katlanacaktır. AKP iktidarı sorunları görmezden gelmek yerine çözüm üretecek çalışmalar ve destekleri bir an önce yaşama geçirmelidir” dedi.