Evlenmek isteyen çiftlerden düğün yasaklarına protesto

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:31

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada pazartesi gününden itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyeceği, düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmayacağı, düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Kararın ardından, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonları İşletmecileri Esnaf Odası'na (İSTDO) bağlı işletme sahipleri ve çalışanları bugün Küçükçekmece’de bir araya geldi. Karara ‘Gelinlerin hayalleri ile oynama’, ‘Metrobüslerde olmayan virüs sokaklarda varmış’ yazılı dövizlerle tepki gösterildi. Burada karara karşı itiraz dilekçesi imzalayan yurttaşlar, araç konvoyuyla imzaları iletmek üzere İstanbul Valiliği önüne geldi. İSTDO başkanı ve beraberindeki heyet toplanan imzaları Valiliğe iletti.

“TALEBİMİZ BU KARARIN İPTAL EDİLMESİ”

Bir düğün salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) başkanı Adem Sönmez, alınan tedbirlere yönelik oda olarak taleplerini iletti. Sönmez, “Talebimiz bu kararın iptal edilmesi. Esnafımızın mülk sahipleriyle karşı karşıya gelmemesi için yetkililerin düğün salonları konusunda düzenleme yapmasını istiyoruz. Bu süreçte gelirlerinden mahrum kalan esnafımızın evine ekmek götürmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir finans modelinin yaratılması ve esnafımıza maddi destek sağlanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Üç defa kına gecesi organizasyonu ertelenen Tuğba Yılmaz, “Artık bir çözüm bulunsun. Çok mağdur olduk. Maddi manevi çok sıkıntı yaşadık. Artık neredeyse ayrılma durumuna geldik. Yeter artık” dedi.

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