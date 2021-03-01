Acun Ilıcalı'nın dijital içerik platformu Exxen'de en çok izlenen program belli oldu

01 Mart 2021 Pazartesi, 11:00

Konuşanlar programıyla tanınan ve Exxen'e transfer olduktan sonra YouTube kanalındaki bölümleri kaldırması ile büyük tepki çeken Hasan Can Kaya, uzun süre en çok izlenenler listesinde yer almıştı. Gelen tepkilerden sonra yükselişine devam eden Kaya, YouTube kanalına özel olarak hazırlanan 'shot' videoları ve yakında yayına girecek yeni projelerin duyurulmasıyla kanal son 20 günde 50 Binden fazla abone kazandı.

Fotoğraf: 'Konuşanlar ' YouTube videosu

Medyatava'nın haberine göre, bu sene kendi dalında yarıştığı neredeyse bütün kategorilerde 'en iyi komedyen' veya 'en iyi talk show' ödüllerini kazanan Hasan Can Kaya, içlerinde ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve Galatasaray Üniversitesi'nin de bulunduğu pek çok saygın eğitim kurumundan da ödül kazandı.