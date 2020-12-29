Exxen'in Haluk Bilginer'li dizisi 'Şeref Bey'den ilk fragman yayımlandı

29 Aralık 2020 Salı, 09:34

Acun Ilıcalı'nın sahibi, olduğu yerli dijital yayın platformu Exxen, 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak.

Platformun çıkış projelerinden olan Haluk Bilginer'li "Şeref Bey"den ilk fragman yayımlandı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Bilginer’e Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Songül Öden, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Beyti Engin ve Şükran Ovalı gibi isimler eşlik ediyor.

10 bölümden oluşacak komedi türündeki dizinin yönetmenliğini Onur Ünlü üstleniyor. Senaryosunu Yusuf Reha Alp'in kaleme aldığı dizinin senaryo danışmanlığında ise Ali Atay yer alıyor.

Dizide hayatı kaosa dönen bir adamın hikâyesi anlatılacak.