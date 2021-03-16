"Ey IBAN edenler" ifadesine 7 ay 15 gün hapis cezası
Gazeteci Hakan Aygün'ün Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında karar çıktı. "Ey IBAN edenler" şeklindeki ifadesi nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası alan Aygün'ün hakkındaki hüküm ertelendi. AYM, Aygün hakkında 'hak ihlali' kararı vermişti.
Gazeteci Hakan Aygün hakkında karar çıktı. Aygün, "Ey IBAN edenler" ifadesinin geçtiği paylaşımı nedeniyle tutuklandıktan spnra sonra serbest bırakıldı. AYM, Aygün hakkında 'hak ihlali' kararı vererek, 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.
Bugün Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada mahkeme, Aygün'e 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verdi. Mahkeme hükmü 5 yıl süreyle erteledi.
Hakan Aygün kararın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Anayasa mahkemesi kararı ve IBAN ayeti tweetini attığımın saptanamamasına rağmen hayatımın ilk hapis cezası olarak 7 ay 15 gün verildi. Hükmün uygulanması geri bırakıldı. İtiraz yolu açık, sonu belli; Anayasa Mahkemesi olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden döner."
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