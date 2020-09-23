Eyfel Kulesi’nde ‘bomba paniği’, tahliye edildi

23 Eylül 2020 Çarşamba, 14:26

Eyfel Kulesi çevresinde hareketli anlar yaşandı. Reuters’a konuşan güvenlik kaynakları kulenin tahliye edildiği bilgisini verdi. Sputniknews’in Fransız medyasına dayandırdığı haberinde, polisin bir kişinin “Allahu Ekber" diye bağırıp binanın yakınında "Her şeyi havaya uçururum" tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle Eyfel Kulesi bölgesini güvenlik altına alındığı iddia edildi.





Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu bomba tehdidi olayını kordon altına alan silahlı kuvvetleri gösteren bölgeden fotoğraflar ve videolar paylaştı.

AYRINTILAR GELİYOR…