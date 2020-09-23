Eyfel Kulesi’nde ‘bomba paniği’, tahliye edildi
Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi'nin tahliye edildiği duyuruldu. Uluslararası ajansların son dakika gelişmesi olarak servis ettiği gelişmede, güvenlik kaynakları, bir kişinin "bombayı patlatırım" tehdidi sonrasında harekete geçtiğini duyurdu.
Eyfel Kulesi çevresinde hareketli anlar yaşandı. Reuters’a konuşan güvenlik kaynakları kulenin tahliye edildiği bilgisini verdi. Sputniknews’in Fransız medyasına dayandırdığı haberinde, polisin bir kişinin “Allahu Ekber" diye bağırıp binanın yakınında "Her şeyi havaya uçururum" tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle Eyfel Kulesi bölgesini güvenlik altına alındığı iddia edildi.
Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu bomba tehdidi olayını kordon altına alan silahlı kuvvetleri gösteren bölgeden fotoğraflar ve videolar paylaştı.
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