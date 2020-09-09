EYT’de mücadele 21. yılında

09 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

EYT sorunu 1999’da çıkartılan 4447 sayılı yasayla başladı. Türkiye’yi İşsizlik Sigortası Fonu ile tanıştıran kanun ile emeklilik yaşı kademeli olarak artırıldı. Bu yasanın ardından mağduriyerleri başlayan EYT’lilerin, 2008’de çıkarılan kanun ile de aylık bağlama oranları yüzde 78’den, yüzde 28’e kadar düşürüldü.

Dernek başkanı Ersin Kotan, “Bizler sonuç alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Daha önce milletvekillerimizle konuşunca onlar da bu konuyu bilmiyorlardı. Ama şimdi vekillerimiz de konuya hâkim. Ortada çok büyük bir hak kaybı var ve tüm muhalefet haklı olduğumuzun farkında. Bize destleklerini veriyorlar. AK Parti ve MHP’nin bir kısmı bunu görmezlikten geliyor. Önümüze sandık geldiğinde bütün bunları değerlendireceğiz. Yasanın bir an önce çıkması için artık gereken yapılmalı” ifadelerini kullandı.

‘İLAÇ VERİLMİYOR’

EYT’lilerin koronavirüs salgını sırasında yaşadığı sıkıntıları anlatan Kotan, “Genel Sağlık Sigortası’ndaki sıkıntımız devam ediyor. İnsanlar çalışamıyor ama Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmeye devam ediyor. Yaşlılarımız, çalışamayanlarımız var. İnsanlarımız bunları yatıramıyor” dedi. İlaç almakta sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Kotan, “Muayene olabiliyoruz ama ilaç alamıyoruz. Bize gidin sigorta priminizi yatırın deniyor” ifadelerini kullandı.