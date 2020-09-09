EYT’de mücadele 21. yılında
Emeklilikte yaşa takılanların (EYT), haklarını kazanmak için verdikleri mücadelede 21 yıl geride kaldı. Ankara EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ersin Kotan, “Bugün herkes Türkiye gerçeği olduğumuzu anladı” dedi.
EYT sorunu 1999’da çıkartılan 4447 sayılı yasayla başladı. Türkiye’yi İşsizlik Sigortası Fonu ile tanıştıran kanun ile emeklilik yaşı kademeli olarak artırıldı. Bu yasanın ardından mağduriyerleri başlayan EYT’lilerin, 2008’de çıkarılan kanun ile de aylık bağlama oranları yüzde 78’den, yüzde 28’e kadar düşürüldü.
Dernek başkanı Ersin Kotan, “Bizler sonuç alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Daha önce milletvekillerimizle konuşunca onlar da bu konuyu bilmiyorlardı. Ama şimdi vekillerimiz de konuya hâkim. Ortada çok büyük bir hak kaybı var ve tüm muhalefet haklı olduğumuzun farkında. Bize destleklerini veriyorlar. AK Parti ve MHP’nin bir kısmı bunu görmezlikten geliyor. Önümüze sandık geldiğinde bütün bunları değerlendireceğiz. Yasanın bir an önce çıkması için artık gereken yapılmalı” ifadelerini kullandı.
‘İLAÇ VERİLMİYOR’
EYT’lilerin koronavirüs salgını sırasında yaşadığı sıkıntıları anlatan Kotan, “Genel Sağlık Sigortası’ndaki sıkıntımız devam ediyor. İnsanlar çalışamıyor ama Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmeye devam ediyor. Yaşlılarımız, çalışamayanlarımız var. İnsanlarımız bunları yatıramıyor” dedi. İlaç almakta sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Kotan, “Muayene olabiliyoruz ama ilaç alamıyoruz. Bize gidin sigorta priminizi yatırın deniyor” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğanlar'ın yakını tek başına sınava girdi
- Paçavra, ahlaksız
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Soylu'dan 'Uşşaki' iddiası üzerine açıklama
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- Erol Mütercimler'in sözlerine inceleme
- Rusya'dan ABD'nin Güney Kıbrıs kararına ilk tepki
Video Haberler
- Akşener’den emekli maaşları için tepki
- MEB'den Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
- Türkiye’deki gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' görüntülendi
- Canlı yayında haber sunduğu sırada ekrana yansıdı
- Cesedi vinçle çıkartıldı
- Markete yarı çıplak girdi! Taciz edip kan döktü
- Adnan Oktar ve 'kediciklerin' kaçma anı
- İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında Atatürk tepkisi!
- Motosikletlinin ölümden döndüğü “makas” terörü kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğanlar'ın yakını tek başına sınava girdi
- Paçavra, ahlaksız
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Soylu'dan 'Uşşaki' iddiası üzerine açıklama
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- Erol Mütercimler'in sözlerine inceleme
- Rusya'dan ABD'nin Güney Kıbrıs kararına ilk tepki