Ezeli rakip taraftarlarının renk düşmanlığı!
Galatasaray-Fenerbahçe fanatizminin üniversiteye sıçradığı iddia edildi.
Galatasaray-Fenerbahçe fanatizminin üniversiteye sıçradığı iddia edildi.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Bilgi Üniversitesi'nde bir öğretmenin öğrencisinin ödevini sarı-lacivert renklerle yaptığı gerekçesiyle iptal ettiği ortaya çıktı.
Öğrencisinin ödevini iptal ettiği yetmezmiş gibi videoda öğretmenin, "Benim dersimde o renkleri kullanmayın demiştim, cümle aleme sizi rezil edeceğim" dediği de duyuluyor.
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