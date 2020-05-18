Ezeli rakip taraftarlarının renk düşmanlığı!

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 16:37

Galatasaray-Fenerbahçe fanatizminin üniversiteye sıçradığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Bilgi Üniversitesi'nde bir öğretmenin öğrencisinin ödevini sarı-lacivert renklerle yaptığı gerekçesiyle iptal ettiği ortaya çıktı.

Öğrencisinin ödevini iptal ettiği yetmezmiş gibi videoda öğretmenin, "Benim dersimde o renkleri kullanmayın demiştim, cümle aleme sizi rezil edeceğim" dediği de duyuluyor.