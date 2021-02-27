Ezgi Köker’den ‘Kahve’ şarkısı!

27 Şubat 2021 Cumartesi, 01:30

Cenk Erdoğan stüdyosunda kaydedilen şarkı için Enver Muhamedi (aranje, bas gitar), Cenk Erdoğan (gitar), Ekin Cengizkan (davul), Barış Mert Peker (klavye), Dinçer Demirci (mix-mastering) bir araya geldi. Üsküdar’da çekilen şarkının video klibinin yönetmenliğinde Selim Durak imzası var.

