Ezgi Köker’den ‘Kahve’ şarkısı!

Türk sanat müziği, türk halk müziği ve İncesaz grubundaki çalışmalarının dışında kendi besteleriyle müzik yolculuğuna devam eden Ezgi Köker’in yeni teklisi “Kahve” tüm dijital platformlarda yayımlandı. Söz ve bestesi Köker’e ait şarkının aranjesini Enver Muhamedi yaptı.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2021 Cumartesi, 01:30
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Cenk Erdoğan stüdyosunda kaydedilen şarkı için Enver Muhamedi (aranje, bas gitar), Cenk Erdoğan (gitar), Ekin Cengizkan (davul), Barış Mert Peker (klavye), Dinçer Demirci (mix-mastering) bir araya geldi. Üsküdar’da çekilen şarkının video klibinin yönetmenliğinde Selim Durak imzası var.


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