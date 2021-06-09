Ezgi Mola: Neşe Nur Akkaya yalnız değildir

09 Haziran 2021 Çarşamba, 10:26

İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya, bir arkadaşıyla Nişantaşı'ndaki parkta oturup kedileri seviyordu.

İddiaya göre Eray Çakın adlı kişi, “Kedilere zarar vermeyin. Burada ne işiniz var? Sizin gibileri istemiyoruz. Parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidin” dedi ve Neşe Nur Akkaya'ya elindeki termosla vurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 6 Haziran'da Teşvikiye Mahallesi'ndeki bir parkta meydana gelen ve bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan "kasten yaralama-tehdit" konusuyla ilgili çalışma başlatıldı.

"BURASI KEDİ PARKI, SİZİN BURADA YERİNİZ YOK'

Emniyet güçlerince yapılan araştırmada, olay günü mağdur 31 yaşındaki Neşe Nur Akkaya ve 29 yaşındaki Y.F.'nin saat 18.15 sıralarında parkta otururken sokak kedisiyle ilgilendikleri sırada yanlarına gelen 26 yaşındaki E.Ç.'nin "Kediye dokunamazsınız, burası kedi parkı, sizin burada yeriniz yok" şeklinde söylemlerine maruz kaldıkları tespit edildi.

Sonrasında elindeki şişeyle Y.F.'nin yüzüne vurduğu belirlenen şüpheli E.Ç., olay yerinde yakalandı.

"Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli E.Ç., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

'SANA NE KARDEŞİM İSTEDİĞİNİ GİYECEK'

Geçen yıl intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola, Akkaya'nın maruz kaldığı şiddetin ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Mola Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! Bu terbiyesizliği içimden geçenleri siz anlarsınız artık. İğrenç buluyorum, iğrenç. Sana ne kardeşim sana ne, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı it gibi öğreneceksin! Yeter be!" ifadelerini kullandı.