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NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Orhan'ın avukatı yaptığı açıklamada, "Özür dilememiş ve müvekkilime gelecek on binlerce küfür ile tehdide zemin hazırlamıştır" sözlerine yer verdi.

Sosyal medyada #EzgiMolaYalnızDeğildir etiketiyle gündemde en çok konuşalanlar arasına giren Ezgi Mola'ya başta Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızıgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ile Selçuk Balcı başta olmak üzere çok sayıda isim destek verdi. Desteklerin ardından Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek veren 16 ünlü isim hakkında da suç duyurusunda bulundu.