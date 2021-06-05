Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batman'da tecavüze uğradıktan sonra intihar eden İpek Er'e tecavüz davasında yargılanan Musa Orhan'ın tutuklanmamasına tepki göstermişti. Musa Orhan'ın avukatı da Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
Açılan davanın ardından sosyal medyada aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiden destek mesajları alan Ezgi Mola, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ni ziyaret etti. Kendisine destek veren ünlü isimler hakkında da dava açılan Ezgi Mola, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
NE OLMUŞTU?
Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Orhan'ın avukatı yaptığı açıklamada, "Özür dilememiş ve müvekkilime gelecek on binlerce küfür ile tehdide zemin hazırlamıştır" sözlerine yer verdi.
Sosyal medyada #EzgiMolaYalnızDeğildir etiketiyle gündemde en çok konuşalanlar arasına giren Ezgi Mola'ya başta Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızıgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ile Selçuk Balcı başta olmak üzere çok sayıda isim destek verdi. Desteklerin ardından Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek veren 16 ünlü isim hakkında da suç duyurusunda bulundu.
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