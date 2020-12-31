Ezhel, geçmiş yıllarda şarkılarında kullandığı cinsiyetçi ifadeler için özür diledi
Adalet Atlası podcast serisinin yeni bölümüne konuk olan rap müzik sanatçısı Ezhel, geçmiş yıllarda şarkılarında kullandığı cinsiyetçi ifadeler için özür diledi. Ezhel "Önemli olan bunu anlayıp, bunu paylaşmak ve farkındalığı yaymak" dedi.
Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası podcast serisinin 12. bölümüne rap müzik sanatçısı Ezhel ve etnomüzikolog Mustafa Avcı konuk oldu. Ezhel ve Avcı, müzikle adalet arayışını rap üzerinden anlattı.
Gerçek adı Sercan İpekçioğlu olan Ezhel, moderatör Hazal Özvarış'ın "Rap camiasında dediğin gibi homofobi ve cinsiyetçilik tartışılıyorsa neden hâlâ rap müziğin genelinde buna maruz kalıyoruz?" sorusuna "Gençken, ergenken, kafam basmıyorken bir sürü saçma sapan şey söylediğimi biliyorum ve bunun için özür diliyorum insanlardan. Önemli olan bunu anlayıp, bunu paylaşmak ve farkındalığı yaymak" yanıtını verdi.
Ezhel, rap müziğin politik bir müzik olduğunu vurgulayarak "Ama aynı kültürün içerisinde homofobi ve seksist söylemler de var ve bu camia içerisinde tartışılıyor" dedi. Ezhel, bu bağlamda geçmişteki şarkılarında kullandığı cinsiyetçi ifadelerle ilgili özür diledi.
"Sessizliği raple kırmak" başlıklı bölümde ayrıca, Ezhel ve Mustafa Avcı ile şu soruların yanıtları arandı:
Protest müzik ne demek?
Halk müziğiyle rap arasında nasıl bağlantılar var?
Devrimci Aşıklar Derneği nasıl oluştu?
Neden rap bugün kitlesel olarak sahipleniliyor?
Bir şarkıcı ne zaman toplumsal adaletsizliklere müziğiyle isyan eder?
Düğün salonları, ana akımın izin vermediği müzik kültürlerine nasıl bir yer açıyor?
Dünden bugüne politik sözü olan müzisyenler nasıl cezalandırılıyor?
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