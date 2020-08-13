F1 pilotu Sergio Perez Covid-19'u atlattı
Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, yeni tip koronavirüs hastalığını atlattı.
Racing Point'ten yapılan açıklamada, Perez'e yapılan son Covid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu.
Meksikalı pilotun, 16 Ağustos'ta İspanya'da düzenlenecek sezonun 6. yarışında mücadele edeceği belirtildi.
30 Temmuz'daki Covid-19 testi pozitif çıkan Perez, Büyük Britanya'daki sezonun 4. ve 5. yarışına katılamamıştı.
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