20 Ekim 2020 Salı, 16:59

Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, “Şampiyonluğa inanıyoruz. Önümüzde çok maç var. Henüz sezonun başındayız. Geçen yıllara göre takım sayısı fazla. Kötü başlamış olabiliriz. Takım geçen sene de kötü başlamıştı, ancak 3’üncü olmuştu. Şu anda pozitifiz, iyi düşünüyoruz, iyi hissediyoruz” dedi.

Beşiktaş’ın transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Fabrice N'Sakala basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren N'Sakala, "Beşiktaş'ta oynadığım için çok mutluyum. Şu an ligde oynayan birçok futbolcu Beşiktaş'ta oynamak ister, burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"BURAYA GELEBİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"

Beşiktaş'a transfer olmadan önce birçok kulüpten teklif aldığını söyleyen tecrübeli sol bek, "Önceki süreçte birçok kulüp menajerimle temastaydı. Türkiye'ye geldiğimde büyük bir kulüpte forma giymek için çok çalıştım. Burada olmaktan mutluyum. Buraya gelmek kolay değildi. İlk önce hoca ile görüştüm. Onunla önceden tanışıyordum. Sözleşmem bitmek üzereydi. Duygu ve düşüncelerimi paylaştığım ilk kişi hoca oldu” diye konuştu.

Lige iyi başlamadıklarını kabul eden Fabrice N'Sakala, “Çok fazla yeni oyuncu var. Alışma sürecinden geçiyoruz. Büyük takımız evet, bireysel olarak baktığınız zaman da iyi oyunculardan kurulu bir takımız ama küçük detaylar var. Bunları üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Özgüvenimiz yüksek. En kısa zamanda, hafta sonundan itibaren en iyi şekilde tekrardan başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Caner Erkin ile kıyaslanması sorulan N'Sakala, “Bunu çok duyuyorum. Medyada karşıma çok çıkan bir soru oluyor. Bizler farklıyız. Benim kendime göre, onun da kendine göre bir tarzı var. Bu farklı tarzların sonucundan aynı sonucu beklemek çok doğru olmaz. O yüzden farklıyız” dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"

Henüz ligin başında olduklarını ancak şampiyonluğa inandıklarını belirten tecrübeli sol bek, “Şampiyonluğa inanıyoruz. Önümüzde çok maç var. Henüz sezonun başındayız. Geçen yıllara göre takım sayısı fazla. Kötü başlamış olabiliriz. Takım geçen sene de kötü başlamıştı ancak 3’üncü olmuştu. Şu anda pozitifiz, iyi düşünüyoruz, iyi hissediyoruz. Sezon sonu için olumlu düşünüyoruz” diye konuştu.

Siyah beyazlı kulübün büyüklüğünden etkilendiğini dile getiren N'Sakala, şöyle konuştu: “İlk maçım Beşiktaş - Alanyaspor maçıydı. Kulübün büyüklüğünden çok etkilendim. Alanyaspor’daki bir takım arkadaşım Beşiktaş taraftarıydı. O bile beni biraz bu kararı vermeye itti diyebilirim. Gol atmayı özledim. Tabii ki Beşiktaş için gol atmak isterim ancak benim önceliğim takıma faydalı olabilmek, destek verebilmek. Mesela önümdeki kanat oyuncusuna katkı vermek. Onun görevi gol atmak. Çok fazla öne çıkarsam, belki pozisyonumu kaybederim. Bu da takıma gol yedirme riskini doğurabilir. Önceliğim savunma yapmak ama en kısa zamanda gol de atmak isterim."

Siyah beyazlı taraftarların kendine çok ilgi gösterdiğini belirten N'Sakala, “Futbol popüler bir oyun. Taraftarlara mesajları için teşekkür etmek istiyorum. Ben her mesaja cevap veremiyorum. Çok fazla mesaj geliyor. Alanya’da böyle değildi. Burada daha fazla ilgi görüyorum. Gitarı tesislerde çalmıyorum. Biraz utanıyorum diyebilirim insan içinde. Sözüm söz. Şampiyon olursak stadyumda gitar çalma sözümü tekrarlıyorum. Bu yüzden de çok çalışıyorum. Şampiyon olmayı çok istiyorum” şeklinde konuştu.

Vincent Aboubakar'ın genel olarak pozitif bir yapısı olduğunu söyleyen Fabrice N'Sakala, “Böyle anılarımız çok var Aboubakar ile. Kendisi Türk müziklerini çok seviyor, çok dans eder. Onunla böyle anılarımız var. Daha önce de buradaydı kendisi. Burayı biliyor. Başarının bir parçası da mutluluktan, pozitif olmaktan geçer. Kötü sonuçlar alıyoruz evet ama kötü sonuçlar aldığımızda bile takım arkadaşlarıma hep pozitif olalım, daha mutlu olalım, bir sonraki maçı kazanırız diye telkinlerde bulunuyorum. Kendimce tavsiyelerde bulunuyorum. Mutlu olmak, başarıyı getirecek etkenlerden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

Genç kaleci Ersin Destanoğlu ve savunmadaki diğer oyuncularla uyumu sorulan N'Sakala, şöyle devam etti: “Ersin çok iyi bir kaleci. Antrenmanlarda bu kaliteyi görebilirsiniz. Bunu kimse inkar edemez. Öğreniyor, öğrenmeye açık. Hataları olacaktır ama herkes yapıyor. Hiç kimse mükemmel değil. Kendisiyle alakalı düşüncelerim olumlu. Lige başladıktan sonra zaman ilerledikçe birbirimize daha fazla adapte olabiliyoruz. Tanımamız zaman alıyor. Ofsaytta çizgi halinde kalabilmek oynadıkça gelişen özellikler. Maç oynadıkça daha iyiye gidiyoruz. Ben yine söylüyorum gelecek adına çok umutluyum."