Fabrika açılışını Erdoğan'ın milletvekili seçildiği tarihe yetiştirecekler
Siirt'te yapımı süren ve kurşun çinko üretilecek fabrikanın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te milletvekili seçilmesinin yıldönümü olan, 9 Mart'ta açılacak.
Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 145 dönümlük alanda 102 milyon lira maliyetle ve Türkiye'de ilk kez yüzde yüz saflıkla çinko üretilecek tesisi olacağı belirtilen fabrikanın yapımı sürüyor. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberindeki AKP Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile birlikte, fabrikanın inşaat alanında incelemede bulundu.
Fabrikanın sahibi Fikret Baydırman'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, tesiste ilk fazda yıllık 30 bin ton çinko üretileceğini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Çinko, Hakkari'de cevher olarak çıkarılıp, buraya gelecektir ve yıllık 30 bin çinko üretimi yapılacak. Türkiye ve Siirt ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Burada yaklaşık binin üzerinde doğrudan istihdam sağlanmış olacaktır" dedi.
AKP Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, fabrikanın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de milletvekili seçilmesinin yıldönümü olan 9 Mart'ta açılacağını söyledi. Aktay, "Burada Türkiye’nin ilk çinko izabe tesisini kuruyoruz. Fabrikanın çalışması yaklaşık 2 yıldan bu yana devam etmektedir. Bu hazırlıkların büyük kısmı projelerin hazırlanma aşamasıdır ve bu aşamada çok güçlü bir mühendislik ekibi ile çalışıyoruz. İnşallah 9 Mart itibariyle Cumhurbaşkanı'mızın Siirt’ten seçilişinin yıldönümü münasebetiyle o tarihe yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Yalçın'ın tehdit ettiği Çilingiroğlu'ndan açıklama
- Kadrosu başka hastaneye gönderilmiş
- MEB yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
- Emekli maaşlarında risk
- Emekli maaşı ve sağlık harcamaları karşılanamayabilir
- ‘Sen istiyor duj? Verecek 100 dolar!’
- 'Hermes çanta' davası: Anlayana gerekçe açık!
- Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda yeni bulgu
- İmza vermeyene taşra tehdidi
- Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
Video Haberler
- Dolar 7,94'ü gördü vatandaş sordu: #NeredesinYigitBulut
- Saadet Partisi'nden dolar videosu
- Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'ya tepki
- Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
- Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
- Sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu
- Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
- Ermenistan Başbakanı neye uğradığına şaşırdı!
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- Yalçın'ın tehdit ettiği Çilingiroğlu'ndan açıklama
- Kadrosu başka hastaneye gönderilmiş
- MEB yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
- Emekli maaşlarında risk
- Emekli maaşı ve sağlık harcamaları karşılanamayabilir
- ‘Sen istiyor duj? Verecek 100 dolar!’
- 'Hermes çanta' davası: Anlayana gerekçe açık!
- Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda yeni bulgu
- İmza vermeyene taşra tehdidi
- Merkez Bankası'ndan swap hamlesi