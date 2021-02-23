Facebook, Covid-19 paylaşımlarını yanlışlıkla engelledi
Facebook’un, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşılanmanın faydalarını ve böyle bir aşılanmanın bir ihtiyaç olduğu anlatan paylaşımları engellemeye başladığı belirtildi.
Politico’nun aktardığına göre engellemenin sebebi, sosyal medyada politik reklam ve bununla bağlantılı algoritmalara getirilen yasak.
Aşı destekçisi 110’dan fazla topluluğun paylaşımları işaretlenerek siyasi mesajlar kaydına aktarıldı. Aşının nasıl çalıştığı ve aşılanma merkezleri ile ilgili paylaşımlar da kaldırıldı.
Facebook, böyle bir sorun olduğunu kabul ederek kaldırılan içeriğin geri yükleneceği sözünü verdi.
Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, geçen yılın haziran ayında, 2020 ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili kullanıcıları bilgilendirme kampanyası başlattıklarını duyurarak siyasi reklamcılığı kapatma olasılığını dile getirmişti. Kasım ayında, Facebook’un, oylamadan bir hafta sonra kaldırılması planlanan yasağı zımnen uzattığı öne sürülmüştü.
Kaynak: Spuntik
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