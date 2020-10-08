Facebook, hasır sepetteki soğanları 'cinsel içerikli' olduğu gerekçesiyle kaldırdı

08 Ekim 2020 Perşembe, 10:16

Firmanın yöneticisi Jackson McLean, soğan tohumlarının ambalajındaki görselin Facebook'un reklam kurallarına aykırı bulunduğunu ve bu nedenle platformda ürünün reklamını yapamadıklarını bildirdi.

Indpendent Türkçe'nin CBC’nin haberinden aktardığına göre, McLean "Geçen gün Facebook’tan bir uyarı aldık, 'açıkça cinsellik içeren bir görsel'imizi platformdan men ettiklerini bildirdiler" diye konuştu.

McLean, söz konusu bildirimi aldığında yapabileceği tek şeyin gülmek olduğunu ifade etti:

"Sadece komik olduğunu düşündüm. Bu görsele bakıp cinsel bir çağrışım çıkarmak için epey aktif bir hayal gücünüz olması lazım."

Kararın muhtemelen bir algoritma tarafından verildiğini söyleyen McLean, şirketin 'açıkça cinsellik içeren' nitelemesine itiraz edeceğini aktardı:

"Umarım bu kez reklamı gerçek bir insan değerlendirir ve görselin hiç de cinsellik içermediğini görür. Bunlar sadece soğan."

Firma ise 'cinsel içerikli' diye nitelenen, hasır sepetteki birkaç soğanın görüldüğü fotoğrafı Facebook hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Facebook’tan bir bildirim aldık. Walla Walla soğan tohumlarımız için seçtiğimiz fotoğrafın 'aşırı cinsellik içerdiğini' ve bu nedenle platformlarında reklamı yayımlamayacaklarını öğrendik. Görebiliyor musunuz?"