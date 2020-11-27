Facebook, kripto parası Libra için tarih veridi

27 Kasım 2020 Cuma, 14:39

Financial Times'ın adını açıklamadığı 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, uzun süredir beklenen Facebook liderliğindeki dijital para birimi Libra'nın ocak ayında piyasaya sunulması bekleniyor.

Kaynaklar, Libra'nın operasyonel olabilmek adına İsviçre'deki finansal makamlara gerekli müracaatları yaptığını da açıkladı.

Facebook yetkileri söz konusu haber ile ilgili gelen soruları yanıtsız bırakırken, İsviçre Finansal Piyasa Danışma Otoritesi (FINMA) ise Libra'nın başvuruda bulunduğunu açıkladı.

LİBRA NEDİR?

Libra’yı Türkçe’ye “terazi” olarak çevrilirken, aynı zamanda Roma’da kullanılan bir ağırlık birimi (lb). Facebook, söz konusu kripto para biriminin “küresel bir para birimi ve finansal altyapı sistemi” olacağını savunuyor.

Teknik olarak Libra, Facebook tarafından oluşturulan, bitcoin ve diğer kripto para birimleri tarafından kullanılan şifreli teknoloji olan blok zinciri sürümüyle güçlendirilmiş bir dijital varlık olarak tarif ediliyor.