Facebook kullanıcıları fotoğraflarını Dropbox'a aktarabilecek

06 Eylül 2020 Pazar, 11:05

Facebook, Dropbox'taki depolama uzmanlarıyla ortak çalışması sayesinde kullanıcı verilerini platformun dışına taşımayı kolaylaştırmaya başlıyor. Şu an kullanılabilen hizmet, Facebook'taki fotoğrafların ve videoların birkaç tıklamayla Dropbox'a kopyalamanıza izin veriyor.

Hizmetten faydalanmayak isteyen kullancıların Facebook hesaplarını Dropbox hesabına bağlaması gerekiyor.

Bunun için "Facebook Bilgileriniz" menüsünü açıp, "Fotoğraf ve videolarınızın bir kopyasını aktarın" seçeneğine tıklamak gerekli.

Bunu yapıp parolanızı girdikten sonra dosyalar, arka planda aktarılıyorlar.

Fotoğraflar, Dropbox'ta "Photo Transfer" klasöründe, albüme göre gruplanmış olarak görünüyorlar.

Dropbox, fotoğraf ve videoların varsayılan olarak paylaşılmadığını, ancak dilerseniz paylaşabileceğinizi veya gizli tutabileceğinizi söylüyor.

Kaynak: CHIP Online