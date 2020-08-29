Facebook tarafından takip edilmeyi nasıl engelleyebilirsiniz?

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:00

Facebook, kullancılarının platform üzerinde yaptığı tüm aktiviteler kaydederken, Facebook dışındaki hareketlerini de takip ediyor. Peki, Facebook’un sizi takip etmesini nasıl engellersiniz? İşte detaylar...

Facebook’un sizin internette yaptığınız her şeyi takip etmesinin önüne geçmek için yine Facebook üzerinden birkaç ayar değişikliği yapmanız gerekiyor.

Facebook dışı hareketleriniz hakkında kaydedilmiş verileri silebilir ve gelecekteki hareketlerinizi de yönetebilirsiniz.

7 adım da Facebook’un sizi takip etmesini engelleyin:

Adım 1: Buradan Facebook'u ve hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Adım 2: Ayarlar üzerinden Facebook Bilgilerin sayfasını açın.

Adım 3: Facebook’un Dışındaki Hareketler sayfasını açın.

Adım 4: Gelecekteki Hareketlerini Yönet seçeneğine tıklayın.

Adım 5: Facebook’un Dışındaki Gelecekteki Hareketler seçeneğini pasif hale getirin.

Adım 6: Gerekli onayları verin.

Adım 7: İşlem tamam.

Kaynak: webtekno.com