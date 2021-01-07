Facebook ve Twitter Trump'ın hesaplarını gerginliği tırmandırdığını neden göstererek kilitledi

07 Ocak 2021 Perşembe, 03:30

Facebook ve Twitter, Trump'ın yayımladığı ve protestoculara itidal çağrısı yaptığı video mesajını da platformdan kaldırdı. Trump'ın ifadelerinin gerginliği tırmandırma riski taşıdığı öne sürüldü.

Facebook, Trump'ın resmi sayfasını 24 saatliğine kilitledi.

TRUMP 'EĞER SEÇİMİ ÇALARSANIZ BÖYLE ŞEYLER OLUR' DEDİ, TWİTTER TWEETİ SİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nde yaşanan olaylara ilişkin yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir kötü ve adaletsiz muamele gören vatanseverlerin elinden açık farkla kazanılan bir seçim zaferi, kabaca ve alçakça alınınca işte böyle şeyler ve olaylar olur. Muhabbet ve barışla eve gidin. Bugünü daima hatırlayın."

Trump'ın söz konusu mesajı, kısa süre sonra Twitter tarafından silindi.

TWİTTER, TRUMP'IN HESABINI 12 SAATLİĞİNE ASKIYA ALDI

Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının 12 saatliğine kilitlendiğini açıkladı.