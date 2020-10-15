Facebook ve Twitter'dan görülmemiş sansür: Biden haberine adeta 'yayın yasağı' uyguladılar

15 Ekim 2020 Perşembe, 10:25

ABD'nin çok satan tabloid gazetelerinden New York Post, Kasım ayında yaklaşan seçimlerinin seyrini değiştirecek bir habere imza attı. Sağ tandanslı gazete, Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yönetim kurulunda olduğu Ukraynalı enerji firması Burisma'dan aylık 50.000 dolar maaş aldığını ve şirket hakkındaki soruşturmayı yürüten başsavcıyı kovmak için Ukrayna'ya baskı yaptığını ortaya çıkardı.

Sağ tandanslı bir yayın politikası izleyen ve Trump’ı destekleyen haberler yapan ABD’nin çok satan tabloid gazetelerinden New York Post, Demokratlar’ın adayı Joe Biden ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı.

Gazete, Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın 2015 yılında Ukraynalı bir enerji firması olan Burisma’da görev almaya başladığını ortaya çıkardı. Şirket ile oğul Biden arasındaki yazışmaları ortaya çıkaran New York Post, Hunter Biden’ın şirketin yönetim kurulunda yer aldığını ve aylık 50.000 dolar maaş aldığını ortaya çıkardı.

İlk kez ortaya çıkan yazışmalarda o dönemde Başkan Yardımcısı olarak görev alan Joe Biden’ın Ukrayna’daki soruşturmayı yürüten başsavcıyı kovmaları için Ukrayna’ya baskı yaptığı ortaya çıktı. Yazışmalarda Biden’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve dönemin Başbakanı Arseniy Yatsenyuk’a, başsavcı Viktor Şokin’in görevden alınması için baskı yaptığı belirtildi.

Hunter Biden’a 2015 yılında gönderilen e-postada Burisma’nın yönetim kurulunda yer alan Vadym Pozharski’nin, Joe Biden’la tanışmaktan dolayı memnuniyeti görülüyor. E-posta’da, “Sevgili Hunter, beni DC’deki ortama tanıttığın ve babanla tanıştırdığın için teşekkür ederim, bu gerçekten bir keyif ve bir onurdu. Dün konuştuğumuz gibi bugün bir kahve içmek harika olurdu. Ne dersin? Ben havaalanına gitmeden önce senin ofisinin yakınında bir yere gelebilirim” diyor

New York Post’un bu haberi ülke gündemine bomba gibi düşerken, daha önce eşine rastlanmamış bir gelişme yaşandı… ABD basını, sosyal medya devleri Facebook ve Twitter’ın New York Post’un bu haberini paylaşmaya kısıtlama getirdiğini yazdı.

Son dönemde sahte haberlerin yayılmasını önlemek için bazı önlemler alan ve yazılım geliştiren Facebook ve Twitter’ın bu haberleri de geri plana attığı ortaya çıktı.

New York Post’un manşeti ülke gündeminde bomba etkisi yarattı

Sözcü'de yer alan habere göre, New York Post, Trump’ın avukatı Rudy Giuliani ve Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon’dan aldığı bilgilerle bu haberi yayınladığı açıklanırken, Facebook’un bu haber ile ilgili doğruları inceleyen bir ekibin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Sosyal medya araştırma şirketi CrowdTangle’ın verilerine göre bu haber 600.000’den fazla beğenildi, yorum yapıldı ve paylaşıldı.

Twitter’ı çok sıkı kullanan Trump, New York Post’u yayınladığı haber için kutladı

TWITTER DAHA DA SERT ENGELLEDİ

Facebook sözcüsü Andy Stone, “Facebook bazen bazı bilgilerin yanlış olduğuna dair izlenim elde ediyorsa, bunu kontrol eden ve denetleyenlere biraz zaman vermek için haberlerin yayılmasını yavaşlatabiliyor” ifadesini kullandı. Facebook bu izlenimlerin ne olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Twitter da sansür ve yasaklama politikasını Facebook’a göre daha sert bir şekilde yaptı… Twitter, New York Post’un haberindeki görselleri ya da haberin linkini paylaşanları engelledi. Twitter sözcüsü Trenton Kennedy, “Şirketimiz, bir hacklenme dolayısıyla sızan şahsi bilgilerin paylaşılmasına karşı” ifadesini kullandı.

Sansür iddialarına New York Post çok sert bir açıklama yaptı. Gazetenin sansüre uğradığını yazan gazete bu konuda içerikler üretmeye devam etti

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany de Twitter’ın sansürüne maruz kaldığını duyurdu. McEnany, Post’un haberini Twitter’da paylaşmak istediğini fakat hesabının kilitlendiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, Twitter’da karşılaştığı uyarı mesajını paylaştı

1 milyondan fazla abonesi olan McEnany, “Twitter Kuralları’nı ihlal ettiğiniz için bu hesabı askıya aldık” uyarısını gördüğünü söylerken, “Twitter, attığım mesajı silersem hesabıma tekrar erişebileceğimi açıkladı. Bu hikayeyi New York Post ve Fox News yaptı ve bu e-postaların gerçek olduğuna dair bir tartışma bile yok. Silikon Vadisi’nin ideolojisine uymayan bu talebi kabul etmeyeceğim. Bu Amerikan tarzı bir yaklaşım değil” dedi.