Facebook, yeni yapay zeka projesini duyurdu: 'İnsan gibi öğrenebilen makinelerin önü açılacak'
Facebook, videoların görsel, işitsel ve metinsel içeriklerinden öğrenebilen yeni yapay zeka projesini duyurdu.
Facebook tarafından duyurulan yeni bir proje, gelecekte insanlar gibi öğrenebilecek makineler için atılan önemli bir adım.
Bünyesinde barındırdığı tüm platformların temel çalışma prensibinin altında da yapay zeka algoritmaları bulunuyor. Webtekno'nun aktardığına göre, Facebook'un yeni projesi, gelecekte insanlar gibi öğrenebilecek makineler için büyük bir adım olarak görülüyor.
Mecra için kullanıcların karşısına çıkan tüm reklamlar ve öneriler gücünü yapay zekadan alıyor.
Facebook'un yeni projesi Learning from Videos da bir yandan kullanıcılarına daha tutarlı ve ilgili öneriler sunarken bir yandan da geleceğin insan gibi öğrenebilen makinelerinde kullanılacak yapay zeka için bir tür girişim niteliğinde.
Learning from Videos algoritmaları Facebook platformlarına yüklenmiş tüm videoların görsel, metinsel ve işitsel ögelerini öğrenebilecek.
Yeni projenin ilk uygulaması ise Instagram Reels videoları üzerinde kullanılmaya başlandı. Yeni özellik ile kullanıcıların karşısına ilgi alanlarına ve sevdikleri içeriklere göre daha tutarlı videolar çıkarılacak.
Learning from Videos algoritması tüm ülkelerde, tüm diller için kullanılabilecek. Aynı zamanda gelecekte karşımıza çıkacak daha ileri öğrenme yeteneğine sahip yapay zekalı makineler için de önemli bir başlangıç noktası olmuş olacak.
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