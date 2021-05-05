Facebook'tan Donald Trump kararı
Facebook, ABD'deki 6 Ocak Kongre baskını sonrası eski başkan Donald Trump'ın sosyal paylaşım platformuna giriş yasağının devam etmesine karar verdi.
Facebook, ABD eski başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformununa giriş yasağının devam etmesine karar verdi. Yasak, Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Instagram'ı da kapsarken, Facebook Gözetim Kurulu, belirsiz ve süresiz askıya alma cezasının 'uygun' olmadığını belirterek, konuyu altı ay içinde yeniden inceleyeceklerini ifade etti.
Facebook Gözetim Kurulu'nda avukat, profesör, gazeteci ve insan hakları aktivistinden oluşan 20 üyesi bulunuyor. Trump’ın Facebook hesapları, Kasım ayındaki başkanlık seçim sonuçlarını kabul etmemesi üzerine 6 Ocak'ta düzenlenen mitingte Kongre binası baskını sonrası askıya alınmıştı.
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Öte yandan, ABD’deki 2020 başkanlık seçimlerinde sosyal medya platformlarındaki hesapları askıya alınan Donald Trump, kendi sosyal medya iletişim ağını kurdu.Trump, "Donald Trump'ın Masasından” adlı bloğu "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak yer" olarak tanımladı.
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