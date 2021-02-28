Facebook'tan yeni teknolojik girişim: 'Kötü amaçla kullanılabilir'

28 Şubat 2021 Pazar, 11:07

Firmanın artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik birimi başkanı Andrew Bosworth, 25 Şubat'ta sosyal medya platformu Instagram üzerinden soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

"Facebok akıllı gözlüklerinde yüz tanıma teknolojisini düşünüyor mu?" sorusuna "Bunu değerlendiriyoruz" cevabını veren Bosworth sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu gerçekten halk ile birlikte tartışmalıyız. İnsanlar söz konusu teknolojiyi istemiyorsa bunu yapmamıza gerek yok. Ürün her iki şekilde de iyi olacak."

KÖTÜYE KULLANIMI ENGELLEMENİN YOLU VAR MI?

Katılımcılardan biri, yöneticinin başlıca etik kaygılarını sorarken Bosworth yüz tanıma, her zaman açık olacak kamera ve mikrofonun otoriteler tarafından kötüye kullanılabileceğini söyledi. "Kötüye kullanımı engellemenin yolları neler ve bunlar yeterli mi?" sorularını kendilerine sorduklarını ekledi.

CNBC'nin haberine göre Facebook, bahsi geçen projeyi gözlük markası Ray-Ban'in sahibi Luxottica'yla birlikte yürütüyor. 2020 Eylül'de yapılan açıklamayla söz konusu ortaklık duyurulurken Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg şöyle konuşmuştu:

En iyi teknolojiyi en iyi gözlüklerle bir araya getirmemizi sağlamak için doğru ortak olduklarını ekipleriyle vakit geçirip fabrikalarını ziyaret ettikten sonra anladım.

O dönem akıllı gözlüklerin bu yıl içinde piyasaya sürülmesi planlandığı açıklanırken Bosworth bu yolda devam edildiğini söyledi:

"Ortağımız Luxoticca’yla biçim faktörünün doğru, işlevselliğinin iyi olduğundan ve teknolojiyle gözlüklerin güzel bir şekilde birleştirildiğinden emin olmak için çok çalışıyoruz."

Kaynak: Independent Türkçe