Facebook'un veri sızıntılarının 'normalleştirilmesi' planını ortaya çıkarıldı

22 Nisan 2021 Perşembe, 00:00

Biri CEO Mark Zuckerberg'e ait olmak üzere yaklaşık 535 milyon kullanıcı hesabının kişisel verileri açığa çıkmıştı.

Çevrim içi araçlar herkesin aralarında telefon numaraları da bulunan verilerinin açığa çıkıp çıkmadığını öğrenmesine olanak sağlıyor.

Facebook olay hakkında yarım milyardan fazla kullanıcıya bildirimde bulunmayacağını belirterek hangi kullanıcıların bilgilendirilmesi gerektiğini tam olarak görebildiğini iddia etti. Ayrıca, kullanıcıların sorunu çözememesinin yanı sıra verilerin kamuya açık olmasının da kararı etkilediğini söyledi.

Sızan bu not şimdi daha fazla ayrıntıyı ortaya koyuyor ve şunları belirtiyor:

UZUN VADELİ STRATEJİ: Medya baskısının düşmeye devam edeceğini varsayarak, bu konu hakkında başka açıklama yapmayı planlamıyoruz. Fakat daha uzun vadede, daha fazla (veri) kazıma vakası bekliyoruz ve bunu hem sektör genelindeki bir sorun olarak ifade etmenin ve bu tip faaliyetlerin düzenli olarak gerçekleştiği gerçeğini normalleştirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bunu yapmak için, ekip önümüzdeki birkaç hafta içinde kazıma önleme çalışmalarımıza dair daha kapsamlı bilgi veren ve bu alanda yaptığımız çalışmalarla ilgili daha fazla şeffaflık sağlayan bir takip gönderisi öneriyor. Önemli miktarda kazıma faaliyetini yansıtıyor olsa da gönderinin, bu faaliyetin devam ettiği gerçeğini normalleştirmeye ve belirli olaylar hakkında şeffaf olmadığımıza dair eleştirilerden kaçınmaya yardımcı olacağını umuyoruz.

Facebook'un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) PR ekibine gönderilen not Belçika teknoloji haberleri sitesi Datanews'e aktarıldı.

Facebook, The Independent'a sosyal medya sitesinin PR ekibinde dolaşan bir haber özeti olan notun gerçek olduğunu doğruladı.

Bir şirket sözcüsü "Dahili belgelerimizin kamuya açık olarak söylediklerimizi yansıtması kimseyi şaşırtmamalı. LinkedIn ve Clubhouse'un gösterdiği gibi veri kazıma, sektör genelinde görülen ve durdurulması için mücadele vermekte ve kullanıcıları eğitmekte kararlı olduğumuz bir zorluktur" ifadelerini kullandı.

İnsanların endişelerini anlıyoruz, bu yüzden iznimiz olmadan Facebook'tan veri kazınmasını zorlaştırmak ve ardındaki insanların peşine düşmek için sistemlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

E-postanın tamamında Facebook'un hukuk ve politika ekibinin "dünya genelinde karşılaştığımız çok sayıda düzenleyici soruşturmasına verilecek yanıtlar üzerinde çalıştığını" ve Facebook'un "bu sorulara nasıl ve ne zaman yanıt vereceğini koordine etmeyi" arzuladığı belirtiliyor.

Facebook veri uzmanları ve düzenleyiciler tarafından sağlanan bilgilerden hareketle haberlerin "kritik" olduğunu belirtti, yanıtını "kaçamak" olarak nitelendirdi ve "suçun başkasına atıldığını ve etkilenen kullanıcılardan özür dilenmediğini" kaydetti. E-posta "Düzenleyiciler konuya tamamen odaklanmış durumda, dolayısıyla medyadaki düzenli eleştirinin devam etmesini bekleyin" diye devam ediyor.

Kaynak: Independent Türkçe