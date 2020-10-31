Fadime Talu, enkazdan böyle çıkarıldı

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 53 yaşındaki Fadime Talu'nun 15 saat sonra sağ kurtarılması kameraya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2020 Cumartesi, 13:23
Fadime Talu, enkazdan böyle çıkarıldı
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İzmir’in Seferihisar ilçesinin açıklarında AFAD’a göre 6.6, Kandilli’ye göre ise 6.9 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde arama kurtarma çalışmaları yürütülen 9 bina arasındaki Yılmaz Erbek Apartmanı'nda enkaz altında kalan Fadime Talu'ya, 15 saat sonra ulaşıldı.

Talu, alt iki katı çöken binada yıkıntıların arasından AFAD ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Fadime Talu'nun, AFAD ekiplerince enkazdan çıkarılması kameraya yansıdı. Talu, yıkıntıların arasından çıkarıldıktan sonra boyunluk takılıp, ilk müdahalesi yapılarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


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