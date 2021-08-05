Fahrettin Altun duyurdu: 189 yangından 174'ü kontrol altına alındı

05 Ağustos 2021 Perşembe, 12:32

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Altun, "Yangın söndürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar çıkan 189 yangından 174’ü kontrol altına alındı" dedi.



Öte yandan Altun'un paylaştığı görselde saat 12.00 itibari ile 6 ilde 15 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.