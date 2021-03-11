Fahrettin Altun yine Erdoğan'ı eleştiren muhalefeti hedef aldı

11 Mart 2021 Perşembe, 11:10

Muhalefetin iktidara ve Erdoğan'a yönelik eleştirilerine İletişim Başkanı Altun yanıt verdi.

Erdoğan'a yönelik eleştirilerin 'zora girildiği için' yapıldığını iddia eden Fahrettin Altun, şunları söyledi:

"Terör örgütleriyle ittifak kurmaktan çekinmeyen sözde milliyetçilerin iftiraları burada maya tutmaz. Sözde milliyetçiler, ortağı olduğu CHP'nin kendi içindeki taciz ve tecavüzlere, gizli ortaklık yaptığı HDP'nin ipini elinde tutan PKK'nın dağa kaçırdığı kız çocuklarına, tecavüzlerine ve katliamlarına ses çıkarmak yerine Cumhurbaşkanımıza iftira atma yoluna tevessül etmiştir. Sözde milliyetçilerin gündem değiştirmek için ucuz demagojiyle süslediği ağır iftiraların asıl sebebinin parti tabanındaki çözülmelerin olduğunu herkes çok iyi bilmektedir. HDP ile kurduğu ittifakı kendi tabanına kabul ettiremeyenlerin bir çıkış yolu araması pek tabiidir. Ancak, milyonlarca mazlumun gönlünde taht kuran, memleketimize sayısız eser kazandırmış olan, gece-gündüz demeden aziz milletimiz ve tüm mazlum coğrafyalar için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza iftira atmanın adı 'siyaset' değildir. Recep Tayyip Erdoğan, her zora girdiğinizde fütursuzca saldırarak ve iftira atarak gündem değiştireceğiniz bir can simidi değildir. Terörle, HDP'yle ve diğer gayrimilli unsurlarla yaptığınız ortaklıkların hesabını aziz milletimize sandıkta vereceksiniz. Milletten kaçamazsınız."