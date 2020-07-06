Fahrettin Altun’dan, ‘Boğaz’da kaçak var’ başlıklı habere tazminat talebi

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, boğaz görünümlü bölgede yer alan evinin önündeki vakıflara ait araziye yaptırdığı çardak ve şöminenin yıkılması üzerine, “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberimiz nedeniyle gazetemiz Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, muhabirimiz Hazal Ocak ve Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. hakkında 250 bin TL’lik tazminat talebiyle dava açtı.

İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde yapılan haberlerin Altun’un şeref ve haysiyetini ihlal ettiği öne sürüldü. Son zamanlarda kamusal görev ve faaliyetleri nedeniyle Fahrettin Altun hakkında sistematik iftira kampanyalarının yürütüldüğü iddia edilen dava dilekçesinde yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımları ile Altun’un kişilik haklarının ağır şekilde ihlal edildiği iddia edildi.

‘HAKLARI İHLAL EDİLDİ’

“Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberimizin kamuoyunu bilgilendirme amacı taşımadığı öne sürüldüğü dilekçede, “Yaşadığımız bu meşakKatli günlerde bir kamu hizmeti olan gazeteciliğin mesleğini siyasi ve rövanşist muhalif emellere alet ederek gerçekleri açıkça çarpıtma pahasına gazetecilik adı altında şubat 2020’de hazırlığı başlamış usulüne uygun kiralama işlemi bahane edilerek müvekkil aleyhine suç kaçak, dolandırıcılık, yıkım manşetleri altında yürütülmekte olan faaliyetin hukuka aykırı bir şekilde kişilik haklarına zarar vermiştir” denildi.

Söz konusu habere ilişkin erişim engeli alındığının anımsatıldığı dilekçede erişim engeli karar Altun’un kişilik haklarının ihlal edildiğinin hüküm altına alınması olarak değerlendirildi. Altun, 14 Nisan 2020 tarihinde gazetemizde yer alan “Boğazda Kaçak Var” haberimiz nedeniyle 150 bin TL, 15 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan, “CHP: Dolandırıcılık” başlıklı haberimiz nedeniyle 50 bin TL ve 29 Nisan 2020 tarihinde gazetemizde yer alan “Suçumuz suçu ifşa suçumuz kaçağa suçüstü yapmak” başlıklı haber nedeniyle 50 bin TL. manevi tazminat talep etti.

İLAN CEZASI VERİLMİŞTİ

Altun, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta evinin önünde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait araziyi kiralamış adından da yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kaçak olduğu gerekçesiyle söz konusu yapıları yıkmıştı.

Gazetemiz yıkımı, “Boğaz’da kaçak var” başlığıyla duyurmuş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “terör” soruşturması başlatılmış, Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Olcay Büyüktaş Akça, Yazı İşleri Müdürümüz İpek Özbey, muhabirimiz Hazal Ocak ve foto muhabirimiz Vedat Arık İstanbul Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade vermişti.

Fahrettin Altun’a bağlı Basın İlan Kurumu (BİK) da Altun’un şikayeti üzerine haberimiz nedeniyle “gazetemize ve internet sitemize 35 gün süreyle resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası” vermişti.