Fahrettin Altun'dan CHP'ye "Özür dileyin" çağrısı

28 Şubat 2021 Pazar, 15:58

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP yöneticilerini “özür dilemeye” davet etti.

Fahrettin Altun, 28 Şubat’ın yıl dönümünde, hazırlanan bir video ile Twitter hesabından açıklamada bulundu. Videoda CHP’li siyasetçilerin, Anayasa’da yer alan laiklik ilkesine bağlılık üzerine yaptığı açıklamalar yer aldı.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hepiniz oradaydınız. Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme 'dur' dedi. Fakat siz bir özür bile dilemediniz. Milletimizden özür dileyin" ifadesini kullandı.

28 ŞUBAT KARARLARI NEYDİ

28 Şubat’ta yapılan MGK toplantısı 9 saat sürmüştü. MGK laikliğin Türkiye’de demokrasi ve hukukun teminatı olduğunu sert bir şekilde vurgulamıştı. 28 Şubat 1997’deki MGK kararları hükümete bildirilmişti. Kararda, laiklik için yasaların uygulanması istenmişti, "Tarikatlara bağlı okullar denetlenmeli ve MEB’e devredilmeli, 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmeli, Kuran kursları denetlenmeli, Tevhidi Tedrisat uygulanmalı, tarikatlar kapatılmalı, irtica nedeniyle ordudan atılanları savunan ve orduyu din düşmanıymış gibi gösteren medya kontrol altına alınmalı, kıyafet kanununa riayet edilmeli, kurban derileri derneklere verilmemeli, Atatürk aleyhindeki eylemler cezalandırılmalı" denilmişti.