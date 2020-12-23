Fahrettin Koca, 4 ilin son durumunu paylaştı

23 Aralık 2020 Çarşamba, 00:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay illerimizde güncel durumunu ele aldık. Bu illerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor" dedi.

Bakanın paylaştığı tabloda İzmir'de günlük vaka sayıları yüzde 30 azaldı. Yatak doluluk oranı yüzde 57, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77 olarak açıklandı.

Trabzon'da vaka sayılarında yüzde 25 düşüş oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 52 , yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 olarak açıklandı.

Samsun'da ise vaka sayılarında yüzde 35 düşüş olduğu görüldü. Yatak doluluk oranı yüzde 62, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80 olarak kayıtlara geçti.

Hatay'da vaka sayılarında yüzde 40 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluk oranı yüzde 85, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77 olarak açıklandı.