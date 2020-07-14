Fahrettin Koca açıkladı: 33 gün sonra ilk kez

14 Temmuz 2020 Salı, 20:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 20 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 992 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 402 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 214 bin 993'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 49 oldu.



'BUGÜNÜ TEKRAR ARAMAYALIM'

Koca, ''TEKRAR 1.000’İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım'' dedi.

Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu şöyle: