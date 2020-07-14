Fahrettin Koca açıkladı: 33 gün sonra ilk kez
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 992 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ''Tekrar binin altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün bin 195’e çıkmıştı'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 20 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 992 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 402 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 214 bin 993'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 49 oldu.
'BUGÜNÜ TEKRAR ARAMAYALIM'
Koca, ''TEKRAR 1.000’İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım'' dedi.
Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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