Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının yapılacağı tarihi açıkladı

23 Ekim 2020 Cuma, 20:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi'nde basın açıklamasında bulundu. Koca, ''Söyleyeceklerim salgının herhangi şeklinde tırmanışının bütün vatandaşları ilgilendirecek niteliktedir. Bursa'da yaptığımız toplantının muhatabı 5 ve diğer illerimizdir. İstanbul buna dahildir. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk piki büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylül'de yaşamıştık'' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

'BELİRTİ GÖRÜNMEMESİ SEVİNDİRİCİDİR'

Koca, ''Virüsün bulaştığı kişilerin büyük kısmında belirti görünmemesi sevindiricidir. Salgın bize şunu öğretti virüsün yayılması daha fazla sayıda insanın hasta olması, hayatını kaybetmesi değil tüm hayatın sekteye uğramasadır. Salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir'' ifadelerini kullandı.

VAKA ARTIŞI OLAN İLLER

Bursa'da 1 ay öncesine göre günlük vaka sayısı üç kat artmıştır diyen Koca, ''Bilecik'te vaka sayımız 2 kat arttı. Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de ise yüzde 50 oranında vaka artışı görüyoruz. Yatak kapasitelerimiz, Bursa'da 198 yatak ilave ediyoruz, doluluk oranımız yüzde 60, yoğun bakım yüzde 75. Balıkesir ilimizde 48 yatak daha arttırılma planları yaptık. Balıkesir'de yoğun bakım yüzde 61. Bilecik'te yatak doluluk oranımız yüzde 36, yoğun bakım yüzde 42. Çanakkale'de 39 yatak daha ekliyoruz. Yatak doluluk yüzde 34, yoğun bakım yüzde 48'' açıklamasını yaptı.

' BURSA EN RİSKLİ DÖNEMİ YAŞIYOR'

Koca, ''Salgına karşı yürüttüğümüz mücadele için bu salgından Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova sakinlerinden şimdiye dek verdikleri desteğin çok daha büyüğünü talep ediyorum. Bursa salgın boyunca gördüğü en riskli dönemi yaşıyor. Elbirliği ile yeni bulaşmaları, can kayıplarını önleyelim. Bilecik ilk zirveyi 10 Eylül'de yaşamıştı. Günlük vaka sayısı iki katına yaklaşmıştır. Zatürree oranının Türkiye üzerinde olmasıdır. Yayılımı önlemenin yolu teması azaltmak, kurallara uymaktır'' ifadelerini kullandı.

' ÇANAKKALE İLK ZİRVEYE BENZİYOR'





Koca, ''Yalova Nisan dönemine kıyasla günlük vaka sayısı yüzde 50 arttı, zatürre oranı yüksek. Bu kentimizden de daha güçlü mücadele bekliyoruz. Çanakkale'de yüzde 50 oranında artış ilk zirveye benziyor. Balıkesir ilk zirveyi Eylül başlarında yaşamıştı, yüzde 50 vaka artışı bekliyoruz. Bu il için vereceğim iyi haber zatürrenin düşmeye devam etmesidir. Hastalıktan uzak tutarak salgına set çekmek asıl önemli olandır. Sağlık ordumuzun gösterdiği çabayı tedbirlere uymak için her birimizin göstermesidir. Sizlere açık ve ısrarlı mesajım şudur; mücadelede halen tedbirlerden daha güçlü silahımız yok. Bu mücadele yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu ise ancak ve ancak tedbirlere uymakla mümkündür'' dedi.

GRİP AŞISI





Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, ''İlk 400 binini eczanelerimize verdik, önümüzdeki hafta da eczanelere göndermiş olacağız. Grip aşılarını daha da arttırmak için yoğun gayret içindeyiz. Bu sayının 2.4 milyona çıktığını söyleyebilirim. Bunu 3 milyona çıkarmak konusunda yoğun çaba içinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Geçen yıla göre en az iki kat artmış olacak. Talebin fazla olduğu dönemde grip aşısını özellikle riskli olan kişilere yapmak gerekiyor. Bununla ilgili Bilim Kurulumuz çalışma yaptı. Kimlere öncelikle yapılması gerektiğini belirlemiş oldu. Özellikle riskli gebelere, 36 haftadan sonra olan gebelere, doğumdan sonra ilk 2 hafta içinde olanlara, 65 yaş üzerindeki kronik hastalığı olanlara, 5 yaş altı kronik hastalığı olan çocuklara, 5-65 yaş arası iki kronik hastalığı olan kişilere, sağlık çalışanlarımıza, organ nakli olan kişilere olmak üzere ilk planda bunun dağıtımını hedefleyerek planladık'' ifadelerini kullandı.

' ARALIK'TA 5 MİLYON GİBİ BİR AŞILAMAYI YAPABİLİRİZ'

Koca, ''Pfizer'in ve Çin snovak aşısının faz3 çalışmaları ülkemizde yapılmakta. Sanırım Kasım ayı sonunda bilgilenmemiz söz konusu olmuş olur. Bağışıklık durumunun nasıl seyrettiğini daha net görebiliriz. Biz faz3 çalışmasına izin verirken daha çok aşıların ülkede ülkeye bölgesel farklılıklar gösterebileceğini, vatandaşımız üzerinde etkisini görerek erken dönemde aksiyon alma hedefi ile izin vermiştik. Sanırım Kasım sonrası belli olmuş olur. Ama Aralık'ta beklentimiz doğrultusunda bu bağışıklık düzeyinin geliştiğine kanaat getirirse, bu aşılardan birini Türkiye'de uygulamayı düşünüyoruz. Muhtemelen Aralık'ta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz. Ocak ve Şubat içinde devam etmiş olur'' dedi.

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DÜŞÜNMÜYORUZ'





Koca, ''Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Ama hareketliliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını iyi biliyoruz. Tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu, kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğini, özellikle ev içi bulaşın daha arttığını görüyoruz, bu dönemde evlere dışarıdan misafir alınmamasını önemsiyoruz. Ulaşımın önemli kaynak olduğunu esnek mesai, hem kamuda hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Günün özellikle pik yapan iki saati var. Bu zaman dilimini azaltmanın yolu esnek mesaiden geçer. Bunu hem özel hem kamu uyguluyor olmalı, tek başına olmaz'' diye konuştu.