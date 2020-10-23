Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 bin 165 kişiye koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 74 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 74 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 165 yeni hasta tespit edildiği bilgisini verdi.
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