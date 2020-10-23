Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 bin 165 kişiye koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 74 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2020 Cuma, 20:54
Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle  74 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 165  yeni hasta tespit edildiği bilgisini verdi.


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