Fahrettin Koca Covid-19 verilerini açıkladı

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 20:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 31 yurttaş yaşamını yitirdi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 171'e yükseldi.

Koronavirüse rastlanan kişilerin sayısı ise bugün bin 158 kişi artarak 150 bin 593 oldu. Bakanın yayınladığı tabloda iyileşenlerin sayısı ise 111 bin 557'ye yükseldi.

Fahrettin Koca yayınladığı mesajında 905 olan yoğun bakımdaki hasta sayısına dikkat çekerek, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım. " dedi.