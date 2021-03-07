Fahrettin Koca, en çok vaka artan ve azalan illeri açıkladı

07 Mart 2021 Pazar, 18:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme girildiğini duyurarak, illerin haftalık vaka sayılarını her hafta başında paylaşacaklarını belirtmişti.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:

- Sinop,

- Kilis,

- Samsun,

- Amasya,

- Edirne

Koronavirüs vaka görünme oranı en çok azalan iller:

- Ordu,

- Bolu,

- Trabzon,

- Nevşehir,

- Karaman