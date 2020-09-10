Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

10 Eylül 2020 Perşembe, 20:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 satte 58 kişi artarak 6 bin 895'e yükseldi.

Türkiye'de açıklanan yeni verilere göre, bin 512 yeni vaka tespit edildi, bin 219 kişi de hastalığı atlattı.

Türkiye'deki ağır hasta sayısı da bin 209 olarak açıklandı.