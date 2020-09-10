Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs verilerine göre, 58 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirirken, bin 512 kişi de enfekte oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 satte 58 kişi artarak 6 bin 895'e yükseldi.
Türkiye'de açıklanan yeni verilere göre, bin 512 yeni vaka tespit edildi, bin 219 kişi de hastalığı atlattı.
Türkiye'deki ağır hasta sayısı da bin 209 olarak açıklandı.
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