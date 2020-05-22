Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

22 Mayıs 2020 Cuma, 19:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 27 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 952 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 276 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 154 bin 500'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 121 oldu.

'YENİ VAKA SAYISI BİNİN ALTINDA'

Koca, ''Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı binin altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle: