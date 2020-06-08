Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

08 Haziran 2020 Pazartesi, 20:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel verilere göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 19 kişi artarak 4 bin 711 oldu.

İlk günden bu yana kaydedilen koronavirüs vaka sayısı ise bugün tespit edilen 989 vakayla 171 bin 121'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı, 3 bin 411 kişi artarak 141 bin 380 olurken, yoğun bakım hasta sayısı 625, entübe hasta sayısı da 261 olarak kaydedildi.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. tedbir azalırsa, tehdit artacak" dedi.