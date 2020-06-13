Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı'nın açıkladığı yeni verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 14 yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 14 kişi artarak 4 bin 782 oldu.
Bugün tespit edilen bin 459 yeni vakayla birlikte koronavirüse yakalananların sayısı da 176 bin 677 oldu.
İyileşenlerin sayısının 150 bin 87'ye ulaştığı tabloda, yoğun bakım hasta sayısı 684, entübe hasta sayısı da 284 olarak yer aldı.
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