Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 268 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ''Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda'' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 27 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 268 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 1 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 190 bin 165'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 315 oldu.
'YENİ VAKA SAYILARINI AZALTMALIYIZ'
Koca, ''Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 23 Haziran 2020 koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Cüneyt Arcayürek, ölümünün 5. yılında anıldı
- Gece yarısı dehşetinin görüntüsü ortaya çıktı
- Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
- TIR, hortumda böyle devrildi
- Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sele böyle kapıldı
- Esenyurt'ta faciadan dönüldü!
- İstanbul'da hortumun ortasında dehşeti yaşadılar
- İstanbul'da şiddetli yağışın ardından yollar göle döndü
- Yer: Çanakkale! Yıldırımın düşme anı görüntülendi
- Film seti değil! Üsküdar'da inanılmaz görüntüler